Имеет ли право работник оформить дополнительный отпуск в период военного положения

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности предоставления дополнительных отпусков в период военного положения.
Права на отпуска гарантируются:
- Законом Украины "Об отпусках" от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР;
- Кодекс законов о труде Украины.
В соответствии с Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 г. № 2136-ІХ (далее — Закон № 2136):
в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры (ч.2 ст12).
Данная норма применяется к работникам, привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
Также важно знать, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.
В соответствии с Законом Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР:
1) Ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней предоставляется работникам, занятым на работах, связанных с негативным влиянием на здоровье вредных производственных факторов, по Списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемым Кабинетом Министров Украины;
Конкретная продолжительность указанного отпуска устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.
2) Ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется:
– отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, – продолжительностью до 35 календарных дней по Списку производств, работ, профессий и должностей, утверждаемым Кабинетом Министров Украины;
– работникам с ненормированным рабочим днем – продолжительностью до 7 календарных дней согласно спискам должностей, работ и профессий, определенных коллективным договором, соглашением.
Конкретная же продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.
Таким образом, во время военного положения работник имеет право, кроме основного ежегодного отпуска, оформить дополнительный отпуск. Ограничений в связи с военным положением законом не установлены.
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