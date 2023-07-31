Имеет ли право работник оформить дополнительный отпуск в период военного положения

Особенности предоставления дополнительных отпусков в период военного положения.

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности предоставления дополнительных отпусков в период военного положения.

Права на отпуска гарантируются:

Законом Украины "Об отпусках" от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР;

Кодекс законов о труде Украины.

В соответствии с Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 г. № 2136-ІХ (далее — Закон № 2136):

в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры (ч.2 ст12).

Данная норма применяется к работникам, привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Также важно знать, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.

В соответствии с Законом Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР:

1) Ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней предоставляется работникам, занятым на работах, связанных с негативным влиянием на здоровье вредных производственных факторов, по Списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемым Кабинетом Министров Украины;

Конкретная продолжительность указанного отпуска устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.

2) Ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется:

– отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, – продолжительностью до 35 календарных дней по Списку производств, работ, профессий и должностей, утверждаемым Кабинетом Министров Украины;

– работникам с ненормированным рабочим днем – продолжительностью до 7 календарных дней согласно спискам должностей, работ и профессий, определенных коллективным договором, соглашением.

Конкретная же продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.

Таким образом, во время военного положения работник имеет право, кроме основного ежегодного отпуска, оформить дополнительный отпуск. Ограничений в связи с военным положением законом не установлены.

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