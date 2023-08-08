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Держпраці нагадує, чи може роботодавець перенести щорічну відпустку працівника без його згоди

09:24, 8 серпня 2023
У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо він залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
Держпраці нагадує, чи може роботодавець перенести щорічну відпустку працівника без його згоди
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє, чи має право роботодавець перенести щорічну відпустку працівника, термін надання якої визначено графіком надання відпусток, на інший період без згоди працівника.

Згідно зі статтею 80 КЗпП України перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавця є винятком із загальних правил. У такому випадку щорічну відпустку може бути перенесено на інший період:

  • тільки за письмовою згодою працівника;
  • за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником);
  • у випадках, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації;
  • за умови, що частина відпустки триваліст+ю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році;
  • основна частина щорічної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів.

При цьому слід зазначити, що згідно з вимогами частини 2 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

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