Стало відомо, яка ситуація з охолодженням Запорізької АЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі не перебуває на критичному рівні.

Фото: REUTERS

Вода в ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції не перебуває на критичному рівні - цього запасу нині досить для безпеки ЗАЕС. Про це заявив голова Енергоатому Петро Котін в ефірі телемарафону.

"Рівень води не критичний. І якщо він рухатиметься, то він не дійде до такого рівня, щоб стати критичним", - розповів Котін.

Після підриву Каховської ГЕС росіянами навколо ставка-охолоджувача з'явилася велика кількість водойм, звідки можна перекачувати воду, додав він.

За його словами, для охолодження ЗАЕС також можна використовувати ґрунтову воду, яка піднімається через свердловини.

"Тієї води, яка є, вона поки що йде, але буде рівень, на якому вона зупиниться. І цієї води все одно вистачатиме для того, щоб забезпечити безпеку (станції - ред.), але не роботу енергоблоків. Усі енергоблоки потрібно зупинити повністю", - додав Котін.

Нагадаємо, що міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що реактор Запорізької АЕС може вибухнути будь-якої миті.

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