Стало известно, какая ситуация с охлаждением Запорожской АЭС

Уровень воды в пруду-охладителе не находится на критическом уровне.

Фото: REUTERS

Вода в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции не находится на критическом уровне - этого запаса сейчас достаточно для безопасности ЗАЭС. Об этом заявил глава Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона.

"Уровень воды некритический. И если он будет двигаться, то он не дойдет до такого уровня, чтобы стать критическим", - рассказал Котин.

После подрыва Каховской ГЭС россиянами вокруг пруда-охладителя появилось большое количество водоемов, откуда можно перекачивать воду, добавил он.

По его словам, для охлаждения ЗАЭС можно использовать грунтовую воду, которая поднимается через скважины.

"Той воды, которая есть, она пока идет, но будет уровень, на котором она остановится. И этой воды будет все равно хватать для того, чтобы обеспечить безопасность (станции, - ред.), но не работу энергоблоков. Все энергоблоки нужно остановить полностью", - добавил Котин.

Напомним, что министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что реактор Запорожской АЭС может взорваться в любой момент.

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