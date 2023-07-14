Суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу

Суд принял решение изменить меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей.

Митрополиту УПЦ МП Павлу суд изменил меру пресечения из круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен, передает «Суспільне».

С апреля митрополит Павел находился под домашним арестом. Прокуратура требовала для церковнослужителя содержания под стражей или залога в размере 60 млн гривен.

Основание изменения меры пресечения — нарушение одной из обязанностей, которые наложил следственный судья. Отмечается, что Павел Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу. На судебном заседании митрополит Павел сказал, что не знаком с тем свидетелем.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.

Позже суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

В свою очередь, Петр Лебедь подал в Кассационный административный суд Верховного суда иск к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить санкции против себя и, среди прочего, экс-нардепа Вадима Новинского.

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