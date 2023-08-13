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В Нижней лавре под контроль заповедника вернули 11 построек – Остапенко

09:52, 13 августа 2023
Заповедник передал монастырю 79 объектов, но значительная часть из них – это замощения, пещеры, подземные сооружения, крепостные стены, подпорные стенки, архитектурные формы.
В Нижней лавре под контроль заповедника вернули 11 построек – Остапенко
Источник фото: Униан

Заповедник «Киево-Печерская лавра» вернул себе 11 построек на территории Нижней лавры. В использование государства осталось вернуть еще около 30 помещений.

Об этом и.о. гендиректора Максим Остапенко сообщил в комментарии «Укринформу».

«Заповедник передал монастырю 79 объектов. Но значительная часть из них – это замощения, пещеры, подземные сооружения, крепостные стены, подпорные стенки, архитектурные формы. Только 40-42 объекта – это полноценные постройки: жилые, технические, религиозные. Из этих 40 объектов мы вернули 11 в пользование заповедника и полностью их контролируем. Около 30 объектов еще осталось», – рассказал он.

Остапенко подчеркнул, что под контроль берутся помещения, в которых размещались производство, торговля, рестораны или кафе - что не было предусмотрено договором, заключенным между УПЦ МП и заповедником. И сейчас эти помещения «используются неизвестными лицами и точно не отвечают целям заповедника и монастыря».

«Объекты, где проживают монахи или осуществляется служба, комиссия, конечно, не будет трогать. Пока решение суда не вступит в силу, у нас нет на это правовых оснований», - добавил исполняющий обязанности гендиректора.

Он отметил, что пользуясь наличием судебной процедуры, представители УПЦ продолжают находиться в Лавре. Но после окончательных решений суда монахи должны либо доказать, что не имеют связей с государством-агрессором, выработать новый формат отношений с государством и обратиться, чтобы на основании нового прозрачного договора пролонгировать использование помещений Лавры – или освободить эти помещения.

Как мы писали ранее, суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ (МП) и заповедником «Киево-Печерская лавра».

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