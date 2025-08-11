Практика судов
Канцлер Германии Мерц пригласил Трампа и Вэнса принять участие в переговорах по поводу давления на РФ

17:46, 11 августа 2025
Фридрих Мерц 13 августа предложит Трампу и Вэнсу рассмотреть «дальнейшие варианты давления на Россию».
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил партнеров на виртуальные переговоры 13 августа. Среди приглашенных — Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом журналистам сообщил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, передает корреспондент Укринформа.

Встреча будет касаться текущей ситуации в Украине в свете запланированной встречи между Трампом и Путиным.

«На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию. Кроме того, будут обсуждаться подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности», — отметил Корнелиус.

Он проинформировал, что в «круглых столах разного состава» примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Европейской Комиссии, председатель Европейского Совета, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и вице-президент.

