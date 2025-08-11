Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив партнерів на віртуальні переговори 13 серпня. Серед запрошених – Президент США Дональд Трамп та віце-президент США Джей Ді Венс.

Про це журналістам повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає кореспондент Укрінформу.

Зустріч стосуватиметься поточної ситуації в Україні у світлі запланованої зустрічі між Трампом та Путіним.

«На переговорах, серед іншого, будуть розглянуті подальші варіанти тиску на Росію. Крім того, буде обговорено підготовку можливих мирних переговорів та пов'язані з цим питання територіальних претензій та безпеки», - зазначив Корнеліус.

Він поінформував, що в «круглих столах різного складу» візьмуть участь глави держав та урядів Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентка Європейської Комісії, президент Європейської Ради, генеральний секретар НАТО, а також президент США та віце-президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.