Языковая омбудсменка Ивановская призвала исключить русский из перечня языков, нуждающихся в защите

Елена Ивановская призвала обновить перевод Европейской хартии и исключить русский из перечня языков, требующих особой защиты.

Фото: ukr.radio

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала обновить перевод Европейской хартии языков и исключить русский из перечня тех, которые нуждаются в защите. Об этом она заявила в эфире Украинского радио.

Так, Ивановская настаивает на необходимости привести название и положения Закона Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков, утвержденным МИД в январе 2024 года, а также обновить перечень языков, которые действительно нуждаются в поддержке и особой защите.

По ее словам, письмо с соответствующими предложениями было направлено премьер-министру еще в первые дни пребывания на должности. В документе подчеркивается, что некорректный перевод Хартии привел к подмене ее объекта и целей, стал основанием для необоснованных обвинений в невыполнении Украиной международных обязательств и создал условия для политических манипуляций, направленных на подрыв статуса украинского языка как государственного.

«Москва годами использовала этот документ как инструмент манипуляций. Нам нужен адекватный перевод, чтобы исключить язык оккупанта из перечня. Русский не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально», — подчеркнула Ивановская.

Она напомнила, что Конституционный суд Украины еще в решении от 14 июля 2021 года № 1-р/2021 обязал органы власти устранить неопределенность в вопросе перевода, однако необходимые изменения до сих пор не приняты.

«Ради справедливости, ради того, чтобы сохранить лицо перед теми национальными меньшинствами, коренными народами, язык которых действительно нуждается в поддержке, нам нужно выполнить эту работу», — добавила Уполномоченная.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.