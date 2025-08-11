Мовна омбудсменка Івановська закликала виключити російську з переліку мов, що потребують захисту

Олена Івановська закликала оновити переклад Європейської хартії та виключити російську з переліку мов, що потребують особливого захисту.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала оновити переклад Європейської хартії мов та виключити російську з переліку тих, що потребують захисту. Про це вона заявила в ефірі Українського радіо.

Так, Івановська наполягає на необхідності привести назву та положення Закону України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, затвердженого МЗС у січні 2024 року, і оновити перелік мов, що справді потребують підтримки та особливого захисту.

За її словами, лист із відповідними пропозиціями було направлено прем’єр-міністру ще в перші дні перебування на посаді. У документі наголошується, що некоректний переклад Хартії призвів до підміни її об’єкта та цілей, став підставою для безпідставних звинувачень у невиконанні Україною міжнародних зобов’язань і створив умови для політичних маніпуляцій, спрямованих на підрив статусу української мови як державної.

«Москва роками використовувала цей документ як інструмент маніпуляцій. Нам потрібен адекватний переклад, щоб вилучити мову окупанта з переліку. Російська не потребує нашого захисту. Коли кримськотатарська і караїмська стоять поруч із російською, це парадоксально», – підкреслила Івановська.

Вона нагадала, що Конституційний Суд України ще у рішенні від 14 липня 2021 року № 1-р/2021 зобов’язав органи влади усунути невизначеність у питанні перекладу, але необхідні зміни досі не ухвалені.

«Задля справедливості, заради того, щоб тримати обличчя перед тими національними меншинами, корінними народами, мова яких дійсно потребує підтримки, нам треба зробити цю роботу», – додала мовна омбудсменка.

