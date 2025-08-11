Водителей старше 70 лет в Великобритании обяжут проходить проверку зрения для сохранения прав

Новая реформа в Великобритании: обязательный осмотр зрения для водителей старше 70 лет и более жесткие правила на дороге.

Фото: BBC

Водители старше 70 лет в Великобритании могут лишиться права управлять автомобилем, если не пройдут обязательный осмотр зрения в рамках масштабной реформы законодательства о дорожном движении. Об этом сообщает BBC.

Сейчас британский министр транспорта готовит новое требование, согласно которому лица старше 70 лет должны будут проходить проверку зрения при возобновлении водительских прав каждые три года.

Кроме этого, планы реформ предусматривают снижение допустимого уровня алкоголя в крови для водителей в Англии и Уэльсе, чтобы он соответствовал нормам Шотландии. Также предлагается ввести штрафные баллы за отсутствие использования ремней безопасности.

Эти меры вводятся после расследования четырех смертельных случаев, вызванных водителями с нарушениями зрения. Коронер назвал нынешнюю систему выдачи водительских удостоверений в Великобритании «наименее строгой в Европе».

Ожидается, что предложенные изменения войдут в новую стратегию безопасности дорожного движения, которую правительство планирует обнародовать осенью. Министры убеждены, что действующая информационная кампания по безопасности не приносит должных результатов.

«Это правительство лейбористов представит первую за десятилетие Стратегию безопасности дорожного движения, которая будет предусматривать более строгие наказания для нарушителей, защиту участников дорожного движения и восстановление порядка на наших дорогах», — отметил источник в британском правительстве.

