Практика судов
  1. В Украине

Водителей старше 70 лет в Великобритании обяжут проходить проверку зрения для сохранения прав

20:31, 11 августа 2025
Новая реформа в Великобритании: обязательный осмотр зрения для водителей старше 70 лет и более жесткие правила на дороге.
Водителей старше 70 лет в Великобритании обяжут проходить проверку зрения для сохранения прав
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Водители старше 70 лет в Великобритании могут лишиться права управлять автомобилем, если не пройдут обязательный осмотр зрения в рамках масштабной реформы законодательства о дорожном движении. Об этом сообщает BBC.

Сейчас британский министр транспорта готовит новое требование, согласно которому лица старше 70 лет должны будут проходить проверку зрения при возобновлении водительских прав каждые три года.

Кроме этого, планы реформ предусматривают снижение допустимого уровня алкоголя в крови для водителей в Англии и Уэльсе, чтобы он соответствовал нормам Шотландии. Также предлагается ввести штрафные баллы за отсутствие использования ремней безопасности.

Эти меры вводятся после расследования четырех смертельных случаев, вызванных водителями с нарушениями зрения. Коронер назвал нынешнюю систему выдачи водительских удостоверений в Великобритании «наименее строгой в Европе».

Ожидается, что предложенные изменения войдут в новую стратегию безопасности дорожного движения, которую правительство планирует обнародовать осенью. Министры убеждены, что действующая информационная кампания по безопасности не приносит должных результатов.

«Это правительство лейбористов представит первую за десятилетие Стратегию безопасности дорожного движения, которая будет предусматривать более строгие наказания для нарушителей, защиту участников дорожного движения и восстановление порядка на наших дорогах», — отметил источник в британском правительстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания авто транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На 13 августа запланирована часовая дискуссия между лидерами ЕС, Зеленским, Трампом и Вэнсом

13 августа состоятся три секции обсуждения, во время одной из которых будет общение Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского.

Трамп: Мы постараемся вернуть Украине часть оккупированных РФ территорий

Также Трамп заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо между Зеленским, Путиным и им.

Канцлер Германии Мерц пригласил Трампа и Вэнса принять участие в переговорах по поводу давления на РФ

Фридрих Мерц 13 августа предложит Трампу и Вэнсу рассмотреть «дальнейшие варианты давления на Россию».

В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду