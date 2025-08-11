Практика судів
  1. В Україні

Водіїв старше 70 років у Британії зобов’яжуть проходити перевірку зору для збереження прав

20:31, 11 серпня 2025
Нова реформа в Британії: обов’язковий огляд зору для водіїв за 70 років та жорсткіші правила на дорозі.
Водіїв старше 70 років у Британії зобов’яжуть проходити перевірку зору для збереження прав
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Водії віком понад 70 років у Великій Британії можуть позбутися права керувати автомобілем, якщо не пройдуть обов’язковий огляд зору у рамках масштабної реформи законодавства про дорожній рух. Про це повідомляє BBC.

Зараз британський міністр транспорту готує нову вимогу, згідно з якою особи старші за 70 років повинні будуть проходити перевірку зору при поновленні водійських прав кожні три роки.

Крім цього, плани реформ передбачають зниження допустимого рівня алкоголю в крові для водіїв в Англії та Уельсі, щоб він відповідав нормам Шотландії. Також пропонується впровадити штрафні бали за відсутність використання ременів безпеки.

Ці заходи запроваджуються після розслідування чотирьох смертельних випадків, спричинених водіями з порушеннями зору. Коронер назвав нинішню систему видачі водійських посвідчень у Великій Британії «найменш суворою в Європі».

Очікується, що запропоновані зміни увійдуть до нової стратегії безпеки дорожнього руху, яку уряд планує оприлюднити восени. Міністри переконані, що чинна інформаційна кампанія з безпеки не приносить належних результатів.

«Цей уряд лейбористів представить першу за десятиліття Стратегію безпеки дорожнього руху, яка передбачатиме суворіші покарання для порушників, захист учасників дорожнього руху та відновлення порядку на наших дорогах», — зазначило джерело у британському уряді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду