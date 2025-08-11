Водіїв старше 70 років у Британії зобов’яжуть проходити перевірку зору для збереження прав

Нова реформа в Британії: обов’язковий огляд зору для водіїв за 70 років та жорсткіші правила на дорозі.

Водії віком понад 70 років у Великій Британії можуть позбутися права керувати автомобілем, якщо не пройдуть обов’язковий огляд зору у рамках масштабної реформи законодавства про дорожній рух. Про це повідомляє BBC.

Зараз британський міністр транспорту готує нову вимогу, згідно з якою особи старші за 70 років повинні будуть проходити перевірку зору при поновленні водійських прав кожні три роки.

Крім цього, плани реформ передбачають зниження допустимого рівня алкоголю в крові для водіїв в Англії та Уельсі, щоб він відповідав нормам Шотландії. Також пропонується впровадити штрафні бали за відсутність використання ременів безпеки.

Ці заходи запроваджуються після розслідування чотирьох смертельних випадків, спричинених водіями з порушеннями зору. Коронер назвав нинішню систему видачі водійських посвідчень у Великій Британії «найменш суворою в Європі».

Очікується, що запропоновані зміни увійдуть до нової стратегії безпеки дорожнього руху, яку уряд планує оприлюднити восени. Міністри переконані, що чинна інформаційна кампанія з безпеки не приносить належних результатів.

«Цей уряд лейбористів представить першу за десятиліття Стратегію безпеки дорожнього руху, яка передбачатиме суворіші покарання для порушників, захист учасників дорожнього руху та відновлення порядку на наших дорогах», — зазначило джерело у британському уряді.

