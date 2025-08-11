Зеленский: Путин точно не готовится к прекращению огня, россияне перемещают войска для наступлений

По словам Президента, россияне перемещают свои войска и силы, чтобы начать новые наступательные операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин точно не готовится к прекращению огня. Россияне перебрасывают свои войска, чтобы начать новые наступления.

Он подчеркнул, что Россия точно не готовится к прекращению огня и войны, а Путин намерен представить встречу с США как свою личную победу; россияне перемещают свои силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

«Сегодня также был доклад разведки и военного командования о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности, это и военные приготовления. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы представить встречу с Америкой как свою личную победу. И дальше продолжать действовать так же, как и раньше», — отметил Глава государства в вечернем обращении.

