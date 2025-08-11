Зеленський: Путін точно не готується до припинення вогню, росіяни переміщують війська для наступів

За словами Президента, росіяни переміщують свої війська та сили, щоб розпочати нові наступальні операції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін точно не готується до припинення вогню. Росіяни переміщують свої війська, щоб почати нові наступи.

Він наголосив, що Росія точно не готується до припинення вогню і війни, Путін налаштований подати зустріч із США як особисту перемогу, росіяни переміщують свої сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції.

«Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєнне. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше», - зазначив Глава держави у вечірньому зверненні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.