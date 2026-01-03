ДПС відповіла на 10 актуальних питань щодо формування SAF-T UA
Державна податкова служба України підготувала відповіді на найпоширеніші питання, що виникають у суб’єктів господарювання у процесі підготовки та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA.
У переліку, зокрема, запитання щодо відображення:
- елементів зі статусом «Optional»;
- зіставлення субрахунків бухгалтерського обліку з довідниками;
- податкових різниць;
- митних декларацій;
- операцій з фізичними особами – податковими агентами;
- заповнення податкових номерів контрагентів, які не є платниками ПДВ;
- податкової інформації у разі відсутності даних про податки;
- операцій з придбання / продажу основних засобів;
- місцевих податків за різними ставками;
- бухгалтерських довідок.
