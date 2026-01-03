ДПС відповіла на 10 актуальних питань щодо формування SAF-T UA

Податкова сформувала топ-10 найбільш актуальних запитань щодо формування SAF-T UA з відповідями.

Державна податкова служба України підготувала відповіді на найпоширеніші питання, що виникають у суб’єктів господарювання у процесі підготовки та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA.

У переліку, зокрема, запитання щодо відображення:

- елементів зі статусом «Optional»;

- зіставлення субрахунків бухгалтерського обліку з довідниками;

- податкових різниць;

- митних декларацій;

- операцій з фізичними особами – податковими агентами;

- заповнення податкових номерів контрагентів, які не є платниками ПДВ;

- податкової інформації у разі відсутності даних про податки;

- операцій з придбання / продажу основних засобів;

- місцевих податків за різними ставками;

- бухгалтерських довідок.

