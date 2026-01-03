ГНС ответила на 10 актуальных вопросов по формированию SAF-T UA
14:13, 3 января 2026
Налоговая сформировала топ-10 наиболее актуальных вопросов по формированию SAF-T UA с ответами.
Государственная налоговая служба Украины подготовила ответы на наиболее распространенные вопросы, возникающие у субъектов хозяйствования в процессе подготовки и подачи стандартного аудиторского файла SAF-T UA.
В перечне, в частности, вопросы относительно отражения:
- элементов со статусом «Optional»;
- сопоставления субсчетов бухгалтерского учета со справочниками;
- налоговых разниц;
- таможенных деклараций;
- операций с физическими лицами — налоговыми агентами;
- заполнения налоговых номеров контрагентов, которые не являются плательщиками НДС;
- налоговой информации при отсутствии данных о налогах;
- операций по приобретению / продаже основных средств;
- местных налогов по разным ставкам;
- бухгалтерских справок.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.