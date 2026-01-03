ГНС ответила на 10 актуальных вопросов по формированию SAF-T UA

Налоговая сформировала топ-10 наиболее актуальных вопросов по формированию SAF-T UA с ответами.

Государственная налоговая служба Украины подготовила ответы на наиболее распространенные вопросы, возникающие у субъектов хозяйствования в процессе подготовки и подачи стандартного аудиторского файла SAF-T UA.

В перечне, в частности, вопросы относительно отражения:

элементов со статусом «Optional»;

сопоставления субсчетов бухгалтерского учета со справочниками;

налоговых разниц;

таможенных деклараций;

операций с физическими лицами — налоговыми агентами;

заполнения налоговых номеров контрагентов, которые не являются плательщиками НДС;

налоговой информации при отсутствии данных о налогах;

операций по приобретению / продаже основных средств;

местных налогов по разным ставкам;

бухгалтерских справок.

