  1. В Украине

ГНС ответила на 10 актуальных вопросов по формированию SAF-T UA

14:13, 3 января 2026
Налоговая сформировала топ-10 наиболее актуальных вопросов по формированию SAF-T UA с ответами.
Государственная налоговая служба Украины подготовила ответы на наиболее распространенные вопросы, возникающие у субъектов хозяйствования в процессе подготовки и подачи стандартного аудиторского файла SAF-T UA.

В перечне, в частности, вопросы относительно отражения:

  • элементов со статусом «Optional»;
  • сопоставления субсчетов бухгалтерского учета со справочниками;
  • налоговых разниц;
  • таможенных деклараций;
  • операций с физическими лицами — налоговыми агентами;
  • заполнения налоговых номеров контрагентов, которые не являются плательщиками НДС;
  • налоговой информации при отсутствии данных о налогах;
  • операций по приобретению / продаже основных средств;
  • местных налогов по разным ставкам;
  • бухгалтерских справок.

налоговая ГНС

