Практика судов
  1. В Украине

Пограничный пес выследил и задержал нелегалов на украинско-румынской границе

20:02, 11 августа 2025
Четырех нарушителей на границе с Румынией поймали благодаря служебной собаке.
Пограничный пес выследил и задержал нелегалов на украинско-румынской границе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служебный пес помог пограничникам задержать четырех нарушителей на границе с Румынией. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Инцидент произошел поздно вечером во время мониторинга горного участка государственной границы. Пограничный патруль зафиксировал движение четырех человек в сторону соседней страны. Из-за значительного расстояния до пограничников, близости к границе и ограниченной видимости, нарушители рассчитывали, что смогут избежать задержания.

Впрочем, в составе патруля была служебная собака, которая быстро взяла след и вывела пограничников на беглецов. Уже через некоторое время все четверо были задержаны.

Во время проверки выяснилось, что задержанные — жители Одесской и Донецкой областей, которые пытались незаконно попасть в Румынию, ориентируясь по онлайн-карте.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по статьям 204-1 и 185-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Румыния граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На 13 августа запланирована часовая дискуссия между лидерами ЕС, Зеленским, Трампом и Вэнсом

13 августа состоятся три секции обсуждения, во время одной из которых будет общение Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского.

Трамп: Мы постараемся вернуть Украине часть оккупированных РФ территорий

Также Трамп заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо между Зеленским, Путиным и им.

Канцлер Германии Мерц пригласил Трампа и Вэнса принять участие в переговорах по поводу давления на РФ

Фридрих Мерц 13 августа предложит Трампу и Вэнсу рассмотреть «дальнейшие варианты давления на Россию».

В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду