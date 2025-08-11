Пограничный пес выследил и задержал нелегалов на украинско-румынской границе

Четырех нарушителей на границе с Румынией поймали благодаря служебной собаке.

Служебный пес помог пограничникам задержать четырех нарушителей на границе с Румынией. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Инцидент произошел поздно вечером во время мониторинга горного участка государственной границы. Пограничный патруль зафиксировал движение четырех человек в сторону соседней страны. Из-за значительного расстояния до пограничников, близости к границе и ограниченной видимости, нарушители рассчитывали, что смогут избежать задержания.

Впрочем, в составе патруля была служебная собака, которая быстро взяла след и вывела пограничников на беглецов. Уже через некоторое время все четверо были задержаны.

Во время проверки выяснилось, что задержанные — жители Одесской и Донецкой областей, которые пытались незаконно попасть в Румынию, ориентируясь по онлайн-карте.

В отношении нарушителей составлены административные материалы по статьям 204-1 и 185-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

