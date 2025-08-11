Прикордонний пес вистежив і затримав нелегалів на українсько-румунському кордоні

Чотирьох порушників на кордоні з Румунією впіймали завдяки службовому собаці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Службовий пес допоміг прикордонникам затримати чотирьох порушників на кордоні з Румунією. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Інцидент стався пізно ввечері під час моніторингу гірської ділянки державного кордону. Прикордонний патруль зафіксував рух чотирьох осіб у бік сусідньої країни. Через значну відстань до прикордонників, близькість до кордону та обмежену видимість, порушники розраховували, що зможуть уникнути затримання.

Втім, у складі патруля був службовий собака, який швидко взяв слід та вивів охоронців кордону на втікачів. Уже за деякий час усіх чотирьох було затримано.

Під час перевірки з’ясувалося, що затримані — мешканці Одеської та Донецької областей, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, орієнтуючись за онлайн-картою.

Щодо порушників складено адміністративні матеріали за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.