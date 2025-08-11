Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Этический совет 11 августа 2025 года определил 16 победителей конкурса на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Президента.

Соответствующими должности члена Совета правосудия по итогам собеседований были признаны:

ГЕТЬМАН Наталья Алексеевна – адвокат.

ЕРМОЛЕНКО Владимир Михайлович – заведующий кафедрой аграрного, земельного и экологического права Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Член корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

ЖИТНИЙ Александр Александрович – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в 2021–2024 годах.

ЖУК Андрей Владимирович – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (кандидат уже участвовал в конкурсе на должность члена ВСП по квоте Президента).

КИЦЕЛЮК Василий Мирославович – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Ивано-Франковского юридического института НУ «Одесская юридическая академия». В 2016-2022 годах – заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

КОЗЛОВ Андрей Георгиевич – адвокат, член Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя НАПК. В 2016-2019 годах – член Высшей квалификационной комиссии судей.

МАХИНЧУК Виталий Николаевич – адвокат, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Бурчака Национальной академии правовых наук. Заместитель члена Совещательной группы экспертов по квоте Президента.

НАЗАРОВ Иван Владимирович – профессор кафедры гражданской юстиции и адвокатуры НЮУ им. Я. Мудрого. Заместитель председателя временного состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (название). Кандидат также принимал участие в конкурсе на должность члена ВСП по квоте Президента.

ОСТАПЕНКО Ольга Валентиновна – адвокат, помощник судей Черниговского апелляционного суда.

САВИНОВА Наталья Андреевна – директор Учебно-научного института морского права и менеджмента НУ «Одесская морская академия».

САВЬЮК Максим Игоревич – старший детектив Первого Главного подразделения детективов НАБУ. В прошлом – помощник судьи Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

СЕНИК Валентина Григорьевна – прокурор отдела обеспечения поддержки публичного обвинения Управления поддержки публичного обвинения в суде Офиса Генерального прокурора.

СОКОЛОВА Виктория Вячеславовна – судья Киевского апелляционного суда.

СРЕБРЕНЕЦ Светлана Александровна – в 2017-2023 годах – помощник судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

ФЕДОРАК Леся Николаевна – судья Высшего антикоррупционного суда.

ФЕЛЕНКО Юрий Анатольевич – судья Балаклейского районного суда Харьковской области.

Напомним, что конкурс на две вакантные должности членов ВСП по квоте Президента был объявлен еще 25 ноября 2024 года. К участию в конкурсе было допущено 40 человек.

Автор: Вячеслав Хрипун

