Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: відомі кандидати

Конкурсна комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента оприлюднила список кандидатів на дві вакантні посади членів ВРП.
Станом на 23 грудня до участі у конкурсі Комісія допустила 38 кандидатів.
Серед них, зокрема, 13 суддів, 9 представників наукової спільноти, 8 адвокатів, 2 прокурори та один народний депутат.
Чимала кількість кандидатів на посади членів ВРП раніше вже брала участь у конкурсах на посади членів Ради правосуддя, ВККС або Конституційного Суду України.
Нагадаємо, що конкурс на дві вакантні посади членів ВРП у Президента оголосили 25 листопада.
Список учасників конкурсу виглядає наступним чином:
Науковці
ЄРМОЛЕНКО Володимир Михайлович – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету біоресурсів і природокористування, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Член Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради.
МАХІНЧУК Віталій Миколайович – адвокат, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук. Заступник члена Дорадчої групи експертів по квоті Президента.
ГРИНЬКО Лариса Петрівна – доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Я. Мудрого.
ЖИТНИЙ Олександр Олександрович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. У 2021-2024 роках – член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
КАМІНСЬКА Наталія Василівна – професор кафедри міжнародного та європейського права факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
КІЦЕЛЮК Василь Мирославович – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ «Одеська юридична академія». У 2016-2022 роках – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
МАШКОВСЬКА Людмила Володимирівна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва.
НАЗАРОВ Іван Володимирович – професор кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ ім. Я. Мудрого. Заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).
САВІНОВА Наталія Андріївна – директор Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту НУ «Одеська морська академія».
Народні депутати
ПАВЛІШ Павло Васильович – народний депутат («Слуга народу»). Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики.
Судді
ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
ФЕДОРАК Леся Миколаївна – суддя Вищого антикорупційного суду
СОКОЛОВА Вікторія В’ячеславівна – суддя Київського апеляційного суду
ГУРІН Дмитро Миколайович – суддя Житомирського окружного адміністративного суду
ДАНЕЛЮК Оксана Миколаївна – суддя Краматорського міського суду Донецької області (у 2022 році відряджена до штату Луцького міськрайонного суду Волинської області).
КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.
КИРИЛЬЧУК Олег Ігорович – суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва.
КИХТЮК Роман Миколайович – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.
МИХАЙЛЮК Олег Анатолійович – суддя Малиновського районного суду міста Одеси.
РИЖИЙ Олексій Анатолійович – суддя Сарненського районного суду Рівненської області.
СОЛОХА Олег Володимирович – суддя Комсомольського міського суду Полтавської області.
ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського районного суду Харківської області
ЧОРНА Богдана Миколаївна – суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова. Цікаво, що на посаду судді Богдана Чорна була призначена лише 10 липня 2024 року.
Прокурори
СЕНИК Валентина Григорівна – прокурор відділу забезпечення підтримання публічного обвинувачення Управління підтримання публічного обвинувачення в суді Офісу Генерального прокурора.
ГУЛЬТАЙ Павло Михайлович – заступник начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Київської обласної прокуратури.
Адвокати
БАСЮК Роман Іванович – адвокат, у минулому – начальник п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури. У 2022-2023 роках працював у секретаріаті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
БЕРКУТА Наталія Михайлівна – адвокат
ВОЗНИЙ Юрій Вікторович – адвокат, в. о. начальника відділу закупівель та юридичного забезпечення Балаклеївської сільської ради Черкаського району Черкаської області. У 2017-2019 роках – старший слідчий в особливо важливих справах, а також прокурор Генеральної інспекції Генеральної прокуратури.
ГЕТЬМАН Наталія Олексіївна – адвокат
КОЗЛОВ Андрій Георгійович – адвокат, член Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК. У 2016-2019 роках – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
МОЛЬЧЕНКО Володимир Георгійович – адвокат. У 2018 році - заступник директора департаменту-начальник відділу роботи з договорами Юридичного департаменту Національної служби здоров'я.
САВЧЕНКО Сергій Анатолійович – адвокат.
ТУРЧИНСЬКИЙ Максим Ігорович – адвокат, юрист Благодійного фонду «Право на захист».
Державні службовці
ФЕРЕНС Олена Миколаївна – директор Департаменту приватного права Міністерства юстиції
Представники правоохоронних відомств
САВ’ЮК Максим Ігорович – старший детектив Першого Головного підрозділу детективів НАБУ. У минулому – помічник судді Апеляційного суду Івано-Франківської області.
Працівники апаратів судів
ОСТАПЕНКО Ольга Валентинівна – адвокат, помічник суддів Чернігівського апеляційного суду.
СУГОНЯКО Наталія Володимирівна – помічник судді Господарського суду Сумської області.
СРЄБРАНЕЦЬ Світлана Олександрівна – наразі не працює. У 2017-2023 роках – помічник судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
Зазначимо, що розгляд документів ще двох кандидатів поки що відкладено. Відповідно мова йде про начальника ТУ ДСА в Кіровоградській області Григорія Дрока та суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці Олександра Ткаченка.
Також ще один кандидат – головний спеціаліст Секретаріату Вищої ради правосуддя Ігор Білик, отримав відмову у допуску до участі у конкурсі.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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