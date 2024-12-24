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Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: відомі кандидати

17:42, 24 грудня 2024
Судді Верховного Суду і ВАКС, науковці, адвокати, прокурори, помічники суддів, народний депутат та член-кореспондент Національної академії правових наук.
Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: відомі кандидати
Фото: РСУ
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Конкурсна комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента оприлюднила список кандидатів на дві вакантні посади членів ВРП.

Станом на 23 грудня до участі у конкурсі Комісія допустила 38 кандидатів.

Серед них, зокрема, 13 суддів, 9 представників наукової спільноти, 8 адвокатів, 2 прокурори та один народний депутат.

Чимала кількість кандидатів на посади членів ВРП раніше вже брала участь у конкурсах на посади членів Ради правосуддя, ВККС або Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що конкурс на дві вакантні посади членів ВРП у Президента оголосили 25 листопада.

Список учасників конкурсу виглядає наступним чином:

Науковці

ЄРМОЛЕНКО Володимир Михайлович – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету біоресурсів і природокористування, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Член Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради.

МАХІНЧУК Віталій Миколайович – адвокат, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук. Заступник члена Дорадчої групи експертів по квоті Президента.

ГРИНЬКО Лариса Петрівна – доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Я. Мудрого.

ЖИТНИЙ Олександр Олександрович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. У 2021-2024 роках – член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

КАМІНСЬКА Наталія Василівна – професор кафедри міжнародного та європейського права факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

КІЦЕЛЮК Василь Мирославович – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ «Одеська юридична академія». У 2016-2022 роках – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

МАШКОВСЬКА Людмила Володимирівна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва.

НАЗАРОВ Іван Володимирович – професор кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ ім. Я. Мудрого. Заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

САВІНОВА Наталія Андріївна – директор Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту НУ «Одеська морська академія».

 

Народні депутати

ПАВЛІШ Павло Васильович – народний депутат («Слуга народу»). Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

 

Судді

ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

ФЕДОРАК Леся Миколаївна – суддя Вищого антикорупційного суду

СОКОЛОВА Вікторія В’ячеславівна – суддя Київського апеляційного суду

ГУРІН Дмитро Миколайович – суддя Житомирського окружного адміністративного суду

ДАНЕЛЮК Оксана Миколаївна – суддя Краматорського міського суду Донецької області (у 2022 році відряджена до штату Луцького міськрайонного суду Волинської області).

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

КИРИЛЬЧУК Олег Ігорович – суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва.

КИХТЮК Роман Миколайович – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.

МИХАЙЛЮК Олег Анатолійович – суддя Малиновського районного суду міста Одеси.

РИЖИЙ Олексій Анатолійович – суддя Сарненського районного суду Рівненської області.

СОЛОХА Олег Володимирович – суддя Комсомольського міського суду Полтавської області.

ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського районного суду Харківської області

ЧОРНА Богдана Миколаївна – суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова. Цікаво, що на посаду судді Богдана Чорна була призначена лише 10 липня 2024 року.

 

Прокурори

СЕНИК Валентина Григорівна – прокурор відділу забезпечення підтримання публічного обвинувачення Управління підтримання публічного обвинувачення в суді Офісу Генерального прокурора.

ГУЛЬТАЙ Павло Михайлович – заступник начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Київської обласної прокуратури.

 

Адвокати

БАСЮК Роман Іванович – адвокат, у минулому – начальник п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури. У 2022-2023 роках працював у секретаріаті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

БЕРКУТА Наталія Михайлівна – адвокат

ВОЗНИЙ Юрій Вікторович – адвокат, в. о. начальника відділу закупівель та юридичного забезпечення Балаклеївської сільської ради Черкаського району Черкаської області. У 2017-2019 роках – старший слідчий в особливо важливих справах, а також прокурор Генеральної інспекції Генеральної прокуратури.

ГЕТЬМАН Наталія Олексіївна – адвокат

КОЗЛОВ Андрій Георгійович – адвокат, член Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК. У 2016-2019 роках – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів.  

МОЛЬЧЕНКО Володимир Георгійович – адвокат. У 2018 році - заступник директора департаменту-начальник відділу роботи з договорами Юридичного департаменту Національної служби здоров'я.

САВЧЕНКО Сергій Анатолійович – адвокат.

ТУРЧИНСЬКИЙ Максим Ігорович – адвокат, юрист Благодійного фонду «Право на захист».

 

Державні службовці

ФЕРЕНС Олена Миколаївна – директор Департаменту приватного права Міністерства юстиції

Представники правоохоронних відомств

САВЮК Максим Ігорович – старший детектив Першого Головного підрозділу детективів НАБУ. У минулому – помічник судді Апеляційного суду Івано-Франківської області.

 

Працівники апаратів судів

ОСТАПЕНКО Ольга Валентинівна – адвокат, помічник суддів Чернігівського апеляційного суду.

СУГОНЯКО Наталія Володимирівна – помічник судді Господарського суду Сумської області.

СРЄБРАНЕЦЬ Світлана Олександрівна – наразі не працює. У 2017-2023 роках – помічник судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Зазначимо, що розгляд документів ще двох кандидатів поки що відкладено. Відповідно мова йде про начальника ТУ ДСА в Кіровоградській області Григорія Дрока та суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці Олександра Ткаченка.

Також ще один кандидат – головний спеціаліст Секретаріату Вищої ради правосуддя Ігор Білик, отримав відмову у допуску до участі у конкурсі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя президент РСУ ВРП

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