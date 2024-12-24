Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: известны фамилии

Судьи Верховного Суда и ВАКС, ученые-правоведы, адвокаты, прокуроры, помощники судей, народный депутат и член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Фото: Совет судей

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Конкурсная комиссия по проведению отбора кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Президента обнародовала список кандидатов на две вакантные должности членов ВСП.

По состоянию на 23 декабря к участию в конкурсе Комиссия допустила 38 кандидатов.

Среди них, в частности, 13 судей, 9 представителей научного сообщества, 8 адвокатов, 2 прокурора и один народный депутат.

Большое количество кандидатов на должности членов ВСП ранее уже участвовали в конкурсах на должности членов Совета правосудия, ВККС или Конституционного Суда Украины.

Напомним, что конкурс на две вакантные должности членов ВСП у Президента объявили 25 ноября.

Список участников конкурса выглядит следующим образом

Ученые-правоведы

ЄРМОЛЕНКО Володимир Михайлович – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету біоресурсів і природокористування, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Член Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради.

МАХІНЧУК Віталій Миколайович – адвокат, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук. Заступник члена Дорадчої групи експертів по квоті Президента.

ГРИНЬКО Лариса Петрівна – доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Я. Мудрого.

ЖИТНИЙ Олександр Олександрович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. У 2021-2024 роках – член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

КАМІНСЬКА Наталія Василівна – професор кафедри міжнародного та європейського права факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

КІЦЕЛЮК Василь Мирославович – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ «Одеська юридична академія». У 2016-2022 роках – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

МАШКОВСЬКА Людмила Володимирівна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва.

НАЗАРОВ Іван Володимирович – професор кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ ім. Я. Мудрого. Заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

САВІНОВА Наталія Андріївна – директор Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту НУ «Одеська морська академія».

Народные депутаты

ПАВЛІШ Павло Васильович – народний депутат («Слуга народу»). Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Судьи

ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

ФЕДОРАК Леся Миколаївна – суддя Вищого антикорупційного суду

СОКОЛОВА Вікторія В’ячеславівна – суддя Київського апеляційного суду

ГУРІН Дмитро Миколайович – суддя Житомирського окружного адміністративного суду

ДАНЕЛЮК Оксана Миколаївна – суддя Краматорського міського суду Донецької області (у 2022 році відряджена до штату Луцького міськрайонного суду Волинської області).

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

КИРИЛЬЧУК Олег Ігорович – суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва.

КИХТЮК Роман Миколайович – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.

МИХАЙЛЮК Олег Анатолійович – суддя Малиновського районного суду міста Одеси.

РИЖИЙ Олексій Анатолійович – суддя Сарненського районного суду Рівненської області.

СОЛОХА Олег Володимирович – суддя Комсомольського міського суду Полтавської області.

ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського районного суду Харківської області

ЧОРНА Богдана Миколаївна – суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова. Цікаво, що на посаду судді Богдана Чорна була призначена лише 10 липня 2024 року.

Прокуроры

СЕНИК Валентина Григорівна – прокурор відділу забезпечення підтримання публічного обвинувачення Управління підтримання публічного обвинувачення в суді Офісу Генерального прокурора.

ГУЛЬТАЙ Павло Михайлович – заступник начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Київської обласної прокуратури.

Адвокаты

БАСЮК Роман Іванович – адвокат, у минулому – начальник п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури. У 2022-2023 роках працював у секретаріаті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

БЕРКУТА Наталія Михайлівна – адвокат

ВОЗНИЙ Юрій Вікторович – адвокат, в. о. начальника відділу закупівель та юридичного забезпечення Балаклеївської сільської ради Черкаського району Черкаської області. У 2017-2019 роках – старший слідчий в особливо важливих справах, а також прокурор Генеральної інспекції Генеральної прокуратури.

ГЕТЬМАН Наталія Олексіївна – адвокат

КОЗЛОВ Андрій Георгійович – адвокат, член Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК. У 2016-2019 роках – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

МОЛЬЧЕНКО Володимир Георгійович – адвокат. У 2018 році - заступник директора департаменту-начальник відділу роботи з договорами Юридичного департаменту Національної служби здоров'я.

САВЧЕНКО Сергій Анатолійович – адвокат.

ТУРЧИНСЬКИЙ Максим Ігорович – адвокат, юрист Благодійного фонду «Право на захист».

Государственные служащие

ФЕРЕНС Олена Миколаївна – директор Департаменту приватного права Міністерства юстиції

Представники правоохоронних відомств

САВ’ЮК Максим Ігорович – старший детектив Першого Головного підрозділу детективів НАБУ. У минулому – помічник судді Апеляційного суду Івано-Франківської області.

Работники аппаратов судов

ОСТАПЕНКО Ольга Валентинівна – адвокат, помічник суддів Чернігівського апеляційного суду.

СУГОНЯКО Наталія Володимирівна – помічник судді Господарського суду Сумської області.

СРЄБРАНЕЦЬ Світлана Олександрівна – наразі не працює. У 2017-2023 роках – помічник судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Отметим, что рассмотрение документов еще двух кандидатов пока отложено. Речь идет о начальнике ТУ ГСА в Кировоградской области Григории Дроке и судье Хозяйственного суда Николаевской области в отставке Александре Ткаченко.

Также еще один кандидат – главный специалист Секретариата Высшего совета правосудия Игорь Билык, получил отказ в допуске к участию в конкурсе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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