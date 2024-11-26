Президент оголосив конкурс на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя

Документи можна подати з 26 листопада по 10 грудня.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський затвердив склад комісії з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

25 листопада на офіційному сайті Глави держави оприлюднили оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посади членів Вищої ради правосуддя.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» на посаду члена Вищої ради правосуддя може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям професійної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Згідно з частиною п’ятою статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Вищої ради правосуддя має відповідати критерію політичної нейтральності. Зокрема, не може бути призначена членом Вищої ради правосуддя особа, яка на день призначення:

1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;

2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади (крім судової) чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Відповідно до частини десятої статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» не можуть бути членами Вищої ради правосуддя:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім посади Голови Верховного Суду);

6) особи, які не відповідають вимогам Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності, чи іншого строку, встановленого Вищою радою правосуддя відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»;

7) особи, які порушили вимоги Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» у частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти.

Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений у цьому оголошенні строк такі документи:

1) письмову заяву щодо призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, за формою затвердженою Вищою радою правосуддя. Заява подається на ім’я Президента України із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти);

2) автобіографію (створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч), що містить, зокрема, відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату і місце народження;

громадянство, включаючи за наявності громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав);

документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь);

наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

відношення до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст);

проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

трудову діяльність, включаючи останнє місце роботи (служби) та посаду;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради правосуддя (створений в електронній формі, роздрукований та підписаний власноруч);

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання (у разі подання копії паспорта у формі книжечки) або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (у разі подання копії паспорта у формі картки);

5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала щорічну декларацію за 2023 рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Вища рада правосуддя) і майбутньої посади (член Вищої ради правосуддя);

7) декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності судді, заповнених та поданих згідно з Правилами, затвердженими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

8) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання, навчання в аспірантурі чи докторантурі да денною (очною) формою навчання (за наявності);

9) копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

10) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

11) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

12) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, крім копій документів, визначених пунктами 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»;

13) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради правосуддя;

14) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки. Форма заяви встановлена Додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами);

15) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону, за формою, встановленою Додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959);

16) копію документа, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів).

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься впродовж п’ятнадцяти календарних днів, а саме з 26 листопада по 10 грудня 2024 року (включно).

Документи подаються до конкурсної комісії у паперовій формі через відділення поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення з позначенням на конверті «Конкурс з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посади членів Вищої ради правосуддя»), адреса надсилання: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

У разі подання документів у паперовій формі кандидат також подає до конкурсної комісії флеш-накопичувач зі сканованими копіями усіх документів у форматі pdf (кожен документ окремим файлом).

Особи, які претендують на участь у конкурсі, можуть також подати документи в електронній формі, надіславши їх на електронну адресу [email protected]. Скановані копії усіх документів у форматі pdf (кожен документ окремим файлом) повинні бути підписані електронним цифровим підписом.

Прийом документів завершується 10 грудня 2024 року о 24 годині. Документи, що подані після закінчення зазначеного строку, не розглядаються.

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