Конкурс на посаду члена ВРП за квотою Президента — затверджено положення та склад комісії

Затверджене положення визначає порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

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20 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав указ №775/2024 про конкурс з добору кандидатів для здійснення Президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя. Документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

Указом затверджено Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Також утворюється конкурсна комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

«3. Конкурсній комісії:

невідкладно оголосити в установленому порядку про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посади членів Вищої ради правосуддя;

забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посади членів Вищої ради правосуддя», - йдеться в указі.

Крім того, Указ Президента України від 23 липня 2022 року № 527/2022 «Питання конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя», визнається таким, що втратив чинність.

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