Конкурс на должность члена ВСП по квоте Президента — утверждено положение и состав комиссии

Утвержденное положение определяет порядок проведения конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

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20 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №775/2024 о конкурсе по отбору кандидатов для осуществления Президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия. Документ появился на официальном сайте Главы государства.

Указом утверждено Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

Также создается конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

«3. Конкурсной комиссии:

безотлагательно объявить в установленном порядке о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения на должности членов Высшего совета правосудия;

обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения на должности членов Высшего совета правосудия», - говорится в указе.

Кроме того, Указ Президента Украины от 23 июля 2022 года № 527/2022 «Вопросы конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения на должность члена Высшего совета правосудия», признается таким, что утратил силу.

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