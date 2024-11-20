Как работодателям получить компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью

Государство возмещает расходы на специализированное оборудование, мебель и вспомогательные средства, например, клавиатуры Брайля.

Работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочего места для людей с инвалидностью.

Государство возмещает расходы на специализированное оборудование, мебель и вспомогательные средства, например, клавиатуры Брайля.

В Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров рассказали, как подать заявку на получение компенсации.

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