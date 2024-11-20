Верховная Рада одобрила законопроект о создании Государственного реестра военнослужащих и присвоении военным Military ID

У каждого военнослужащего будет уникальный идентификатор Military ID.

Дополнительно к Реестру призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», в Украине предлагают создать еще один отдельный реестр – Единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующие изменения содержит одобренный 20 ноября за основу парламентом законопроект 12066. Законопроект разрабатывался на базе Комитета Верховной Рады по национальной безопасности с участием Минобороны и Генштаба, отметил соавтор проекта – народный депутат Александр Федиенко.

Данный законопроект также предусматривает, как писала «Судебно-юридическая газета», что результаты медосмотров на пригодность будут вноситься в Реестр «Оберег» не вручную работниками ТЦК, а путем автоматического обмена данными с Электронной системой здравоохранения.

Следовательно, предлагается дополнить Закон «О воинской обязанности и военной службе» нормами о создании Реестра военнослужащих.

Как пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, когда у Министерства обороны не было Резерва+, уже существовал реестр военнообязанных «Оберег». Теперь, когда Министерство обороны применяет Армия+, окончательно возникла потребность в полноценном реестре и для военнослужащих.

«Единый государственный реестр военнослужащих должен упростить жизнь наших защитников. Он станет основой для предоставления всех цифровых услуг для военнослужащих, в частности, через приложение Армия+

Реестр будет хранить всю необходимую, но для безопасности ограниченную информацию о военном в одном месте и сможет быстро предоставлять ее по запросу из других государственных реестров.

Для обмена информацией внутри систем Министерства обороны будет применяться Military ID. Это цифровой номер, который обеспечивает конфиденциальность персональных данных военного и уже используется в приложении Армия+», - отметила она.

Также Черногоренко обещает, что все данные, собранные в реестре, «не будут содержать чувствительных деталей». «Только самый главный минимум, чтобы позволить быстро оформить отпуск или подать рапорт на материальную помощь», добавила замминистра.

Целью создания Реестра военнослужащих является:

создание единой базы данных о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и военнослужащих Государственной службы специального транспорта;

присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего и использования в единой информационной системе в сфере национальной безопасности и обороны Минобороны, Государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также предоставления публичных (электронных публичных) услуг, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим и членам их семей.

Объектами Реестра военнослужащих есть данные о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и военнослужащих Государственной службы специального транспорта:

ФИО, пол, дата рождения;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

статус военнослужащего (на учете, снят с учета);

уникальный электронный идентификатор военнослужащего.

Для создания и ведения Реестра военнослужащих информация получается путем электронного информационного взаимодействия Реестра военнослужащих с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Передача данных военнослужащего ВСУ и военнослужащего Государственной службы специального транспорта осуществляется в части передачи данных об уникальном электронном идентификаторе военнослужащего и его статусе и с целью предоставления публичных (электронных публичных) услуг, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим, членам их семей.

Создание Реестра военнослужащих осуществляется из средств государственного бюджета и международной помощи.

Внесенная в Реестр военнослужащих информация конфиденциальна. Срок хранения данных в Реестре составит 75 лет.

Также предлагается поручить органам военного управления, соединениям, воинским частям, высшим военным учебным заведениям и военным учебным подразделениям высшего образования, учреждениям и организациям ВСУ, органам управления Государственной специальной службы транспорта, бригадам, полкам, отдельным батальонам, подразделениям охраны, органам обеспечения, учебным центрам, заведениям, предприятиям и учреждениям, входящим в состав Госспецтрансслужбы в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этого закона предоставить данные о военнослужащих, которые находятся на учете военнослужащих, в следующем объеме: фамилия, собственное имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в определенном Минобороны формате.

Автор: Наталя Мамченко

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