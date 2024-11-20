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Верховна Рада схвалила законопроект про створення Державного реєстру військовослужбовців і присвоєння військовим Military ID

15:59, 20 листопада 2024
У кожного військовослужбовця буде унікальний ідентифікатор Military ID.
Верховна Рада схвалила законопроект про створення Державного реєстру військовослужбовців і присвоєння військовим Military ID
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Додатково до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», в Україні пропонують створити ще один окремий реєстр – Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Відповідні зміни містить схвалений 20 листопада за основу парламентом законопроект 12066. Законопроект розроблявся на базі Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки за участі Міноборони та Генштабу, зазначив співавтор проекту – народний депутат Олександр Федієнко.

Даний законопроект також передбачає, як писала «Судово-юридична газета», що результати медоглядів на придатність будуть вноситися до Реєстру «Оберіг» не вручну працівниками ТЦК, а шляхом автоматичного обміну даними з Електронної системи охорони здоров’я.

Отже, пропонується доповнити Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» нормами про створення Реєстру військовослужбовців.

Як пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, коли в Міністерства оборони не було Резерву+, вже існував реєстр військовозобов’язаних «Оберіг». Тепер, коли Міністерство оборони має застосунок Армія+, остаточно постала потреба у повноцінному реєстрі і для військовослужбовців.

«Єдиний державний реєстр військовослужбовців має спростити життя наших захисників. Він стане основою для надання всіх цифрових послуг для військовослужбовців, зокрема через застосунок Армія+

Реєстр зберігатиме всю необхідну, але для безпеки — обмежену інформацію про військового в одному місці та зможе швидко надавати її на запит з інших державних реєстрів.

Для обміну інформацією всередині систем Міністерства оборони застосовуватиметься Military ID. Це цифровий номер, який забезпечує конфіденційність персональних даних військового і вже використовується в застосунку Армія+» - зазначила вона.

Також Черногоренко обіцяє, що усі дані, зібрані в реєстрі, «не будуть містити чутливих деталей». «Тільки найголовніший мінімум, щоб дозволити швидко оформити відпустку чи подати рапорт на матеріальну допомогу», додала заступниця міністра.

Метою створення Реєстру військовослужбовців є:

  • створення єдиної бази даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту;
  • присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в єдиній інформаційній системі у сфері національної безпеки та оборони Міноборони, Державному вебпорталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей.

Об’єктами Реєстру військовослужбовців є дані про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту:

  • ПІБ, cтать, дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  • статус військовослужбовця (на обліку, знятий з обліку);
  • унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця.

Для створення та ведення Реєстру військовослужбовців інформація отримується шляхом електронної інформаційної взаємодії Реєстру військовослужбовців з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Передача даних військовослужбовця ЗСУ та військовослужбовця Державної служби спеціального транспорту здійснюється в частині передачі даних про унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця та його статус та лише з метою надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям, членам їх сімей.

Створення Реєстру військовослужбовців здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та міжнародної допомоги.

Внесена до Реєстру військовослужбовців інформація є конфіденційною. Строк зберігання даних у Реєстрі становитиме 75 років.

Також пропонується доручити органам військового управління, з’єднанням, військовим частинам, вищим військовим навчальним закладам та військовим навчальним підрозділам закладів вищої освіти, установам та організаціям ЗСУ, органам управління Державної спеціальної служби транспорту, бригадам, полкам, окремим батальйонам, підрозділам охорони, органам забезпечення, навчальним центрам, закладам, підприємствам та установам, що входять до складу Держспецтрансслужби протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом подати дані про військовослужбовців, які знаходяться на обліку військовослужбовців, у наступному обсязі: прізвище, власне ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків до Міноборони у визначеному ним форматі.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ЗСУ військові

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