Відстрочка, позбавлення зрадників нагород, зміни у Держприкордонслужбі — Руслан Стефанчук повідомив, які закони ухвалила Рада 20 листопада

Рада ухвалила закон про збільшення доступного житла для переселенців.

Фото: Руслан Стефанчук

У середу, 20 листопада, Верховна Рада провела пленарне засідання, під час якого було ухвалено низку важливих законопроектів. Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.

Верховна Рада ухвалила в цілому наступні проекти законів:

12104 — внесли зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;

10132 — прийняли Закон про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією російської федерації проти України, та невідкладні проміжні репарації;

11423 — внесли зміни до деяких законодавчих актів України у сфері національної безпеки і оборони щодо надання допомоги на догоспітальному етапі та здійснення цивільно-військового співробітництва;

12057 — внесли зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу України";

10256 — прийняли Закон про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;

11531 — внесли зміни до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісти їх неповнорідних брата чи сестри;

11410 — внесли зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України;

11281 — внесли зміни до деяких законів України щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб.

За основу прийняли:

12178 — запропонували внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи;

8153 — у першому читанні прийняли проект Закону про захист персональних даних.

Як писала «Судово-юридична газета», Рада прийняла закон про позбавлення зрадників державних нагород.

Також Верховна Рада схвалила законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Рада підтримала законопроект, що забороняє примирення після домашнього насильства

Крім цього, Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект №11531, який передбачає надання права військовослужбовцям на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

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