Верховна Рада схвалила законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Верховна Рада 20 листопада прийняла за основу законопроект Кабміну 12178 щодо реформи МСЕК.

Систему медико-соціальної експертизи замінять на «оцінювання повсякденного функціонування особи», а також ліквідують медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) та покладуть виконання їх функцій на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

Серед іншого, вносяться зміни до законів «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які стосуються заміни поняття висновку МСЕК на висновок експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Зокрема, такий висновок буде необхідний для встановлення підстави надання особі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації згідно з пропонованою редакцією п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо хворої дружини (чоловіка), дитини та/або своїми батьком чи матір’ю (батька чи матері дружини (чоловіка) та п. 14 ч. 1 ст. 23 цього Закону (щодо членів сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи).

«У той же час, серед визначених у новій ст. 69-1 Основ функцій експертних команд немає такої функції, як встановлення потреби постійного догляду за особою.

Відсутня така опція щодо встановлення необхідності догляду за особою і серед етапів оцінювання повсякденного функціонування особи (нова ст. 69-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я), що є прогалиною у законодавчому регулюванні» - застерігає законодавців у своєму висновку ГНЕУ ВР.

Передбачено, що експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи зобов’язані в 7-денний строк повідомити відповідні районні (міські) ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності.

Новий закон почне діяти з 1 січня 2025 року. МСЕК продовжують здійснювати свої повноваження до утворення експертних команд, але не пізніше, ніж до 31 грудня 2024 року. При цьому Кабміну дається 4 місяці, аби затвердити план створення експертних команд і передачі їм МСЕК відповідних документів та справ. Таким чином, спочатку закон почне діяти, а потім Кабмін почне затверджувати план.

Особи, яким інвалідність встановлена без зазначення строки проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням чи за рішенням суду.

Для осіб з інвалідністю, повторний огляд яких припав на період впровадження оцінювання повсякденного функціонування, але які не змогли його вчасно пройти, строк інвалідності продовжується до проведення оцінювання повсякденного функціонування, але не більш, як до завершення 6-місячного терміну від дня створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування за місцем проживання (перебування) таких осіб.

Документи, видані рішення, прийняті МСЕК в період їх роботи будуть вважатися законними і чинники, якщо інше не встановлено правоохоронними органами чи в судовому порядку.

Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я.

За потреби та з урахуванням рекомендацій МОЗ формування додаткових експертних команд здійснюється у додатково визначених обласними, Київською міською військовими адміністраціями закладах охорони здоров'я.

Максимальні строки проведення оцінювання повсякденного функціонування особи визначаються Кабміном в Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Порядок проведення оцінювання та його критерії також затверджуються Кабміном.

Склад експертної команди формується з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері охорони здоровʼя індивідуально для кожного випадку з урахуванням необхідних для проведення оцінювання спеціалізацій лікарів та фахівців з реабілітації.

Входити до експертної команди та проводити оцінювання повсякденного функціонування мають право лікарі та фахівці з реабілітації в сфері охорони здоров'я, які:

відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються МОЗ;

здійснюють медичну практику або надають реабілітаційну допомогу в сфері охорони здоров'я.

Не мають право входити до експертної команди та проводити оцінювання повсякденного функціонування лікарі та фахівці з реабілітації в сфері охорони здоров'я, які:

обіймали посади голів медико-соціальних експертних комісій,

відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення,

мають судимість за вчинення будь-якого умисного кримінального правопорушення, незалежно від зняття чи погашення такої судимості.

Інформація про лікарів та фахівців з реабілітації, які мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи оприлюднюється на офіційному веб -сайті відповідного закладу охорони здоровʼя.

Автор: Наталя Мамченко

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