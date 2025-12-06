  1. У світі

Однакові заяви й зірвані терміни: адвоката покарали за помилки у справах шукачів притулку

07:54, 6 грудня 2025
Британський адвокат отримав догану після того, як його фірма подала дубльовані заяви та пропустила критичний дедлайн.
Однакові заяви й зірвані терміни: адвоката покарали за помилки у справах шукачів притулку
У Лондоні адвокат Масуд Ахмад, керівник фірми Mass Law Limited, отримав догану від юридичного регулятора Великої Британії (SRA).

Причина — помилки у двох справах про надання притулку, які могли серйозно зашкодити його клієнтам.

Помилка №1: дві різні заяви, а текст однаковий

Як вказує Law Gazette, у серпні 2023 року працівник фірми, якого мав контролювати Ахмад, надіслав до Міністерства внутрішніх справ документи від двох клієнтів.

У цих свідченнях було 10 однакових абзаців — фактично копія.

Так сталося, бо частину тексту з першої заяви випадково перенесли у другу. Для людей, які просять притулку, така помилка може серйозно вплинути на результат.

Помилка №2: заяву на судовий перегляд підготував стажер — і дуже погано

У жовтні 2024 року фірма мала терміново подати заяву на судовий перегляд. Але замість того, щоб взяти справу під особистий контроль, Ахмад доручив роботу стажеру.

Суддя, переглянувши документи, був шокований: заява була настільки слабкою й недопрацьованою, що він вимагав пояснити, хто її готував і хто це контролював.

Фірма мала тиждень, щоб відповісти суду, але Ахмад надіслав пояснення майже на три тижні пізніше.

Що вирішив регулятор

SRA встановило, що адвокат:

  • не контролював роботу свого персоналу;
  • дозволив непідготовленому співробітнику подавати важливі документи;
  • не забезпечив нормальної системи нагляду.

Регулятор підкреслив, що клієнти — це люди, які шукають притулок, тобто особливо вразлива група, і будь-яка помилка може позбавити їх шансів залишитися в країні.

Чому покарання не було суворішим

SRA вирішило обмежитися доганою, оскільки Ахмад уже виправив проблеми з наглядом і співпрацював під час розслідування.

