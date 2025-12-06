Одинаковые заявления и сорванные сроки: адвоката наказали за ошибки в делах соискателей убежища

Британский адвокат получил выговор после того, как его фирма подала дублированные заявления и пропустила критический дедлайн.

В Лондоне адвокат Масуд Ахмад, руководитель фирмы Mass Law Limited, получил выговор от юридического регулятора Великобритании (SRA).

Причина — ошибки в двух делах о предоставлении убежища, которые могли серьезно навредить его клиентам.

Ошибка №1: два разных заявления, а текст одинаковый

Как указывает Law Gazette, в августе 2023 года сотрудник фирмы, которого должен был контролировать Ахмад, отправил в Министерство внутренних дел документы от двух клиентов.

В этих свидетельствах было 10 одинаковых абзацев — фактически копия.

Так произошло, потому что часть текста из первого заявления случайно перенесли во второе. Для людей, которые просят убежище, такая ошибка может серьезно повлиять на результат.

Ошибка №2: заявление на судебный пересмотр подготовил стажер — и очень плохо

В октябре 2024 года фирма должна была срочно подать заявление на судебный пересмотр. Но вместо того, чтобы взять дело под личный контроль, Ахмад поручил работу стажеру.

Судья, изучив документы, был шокирован: заявление было настолько слабым и недоработанным, что он потребовал объяснить, кто его готовил и кто это контролировал.

Фирма имела неделю, чтобы ответить суду, но Ахмад отправил объяснение почти на три недели позже.

Что решил регулятор

SRA установило, что адвокат:

не контролировал работу своего персонала;

разрешил неподготовленному сотруднику подавать важные документы;

не обеспечил нормальной системы надзора.

Регулятор подчеркнул, что клиенты — это люди, ищущие убежище, то есть особенно уязвимая группа, и любая ошибка может лишить их шансов остаться в стране.

Почему наказание не было строже

SRA решило ограничиться выговором, поскольку Ахмад уже исправил проблемы с надзором и сотрудничал во время расследования.

