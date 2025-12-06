РФ завдала масованого удару по Україні: била ракетами і дронами по Київщині та західних регіонах

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Фастові, через що довелося змінити маршрути пасажирських поїздів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

6 грудня росіяни завдали масованого удару по Україні. РФ била дронами і ракетами по Київщині та західних регіонах. Під атакою також опинилися Дніпро, Полтава, Луцьк, Львів та низка інших міст.

На Київщині триває лікаідація наслідків масованого ворожого обстрілу.

Всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян.

Зокрема, у Фастові росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру, через що залізничники вимушені змінювати маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто вночі. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Повітряна тривога триває по всій Україні, країну атакують крилаті ракети та безпілотники. Як вказує очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, удари окупантів спрямовані на енергетику.

Як зазначають в Укрзалізниці, руйнувань зазнала станція Фастів та приміський рухомий склад.

Замість маршрутів Київ-Фастів-1 організовано човниковий рух Київ-Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів-Славутич тепер курсуватиме у сполученні Боярка-Славутич.

Через вимушену заміну рухомого складу тимчасово не курсуватиме сполучення Чернігів-Славутич.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.