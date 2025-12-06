  1. В Украине

РФ нанесла массированный удар по Украине: била ракетами и дронами по Киевщине и западным регионам

08:12, 6 декабря 2025
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Фастове, из-за чего пришлось изменить маршруты пассажирских поездов.
РФ нанесла массированный удар по Украине: била ракетами и дронами по Киевщине и западным регионам
6 декабря россияне нанесли массированный удар по Украине. РФ била дронами и ракетами по Киевщине и западным регионам. Под атакой также оказались Днепр, Полтава, Луцк, Львов и ряд других городов.

На Киевщине продолжается ликвидация последствий массированного вражеского обстрела.

Всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян.

В частности, в Фастове россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру, из-за чего железнодорожники вынуждены менять маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город ночью. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Воздушная тревога продолжается по всей Украине, страну атакуют крылатые ракеты и беспилотники. Как указывает глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, удары оккупантов направлены на энергетику.

Как отмечают в Укрзализныце, разрушений получила станция Фастов и пригородный подвижной состав.

Вместо маршрутов Киев–Фастов-1 организовано челночное движение Киев–Мотовиловка.

Региональный поезд №892 Фастов–Славутич теперь будет курсировать в сообщении Боярка–Славутич.

Из-за вынужденной замены подвижного состава временно не будет курсировать сообщение Чернигов–Славутич.

