Рада підтримала законопроект, що забороняє примирення після домашнього насильства

Верховна Рада України підтримала законопроект №10249, що спрямований на удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. За документ проголосували 285 народних депутатів.
Як зазначила народна депутатка Ірина Геращенко, основні цілі законопроекту включають:
Законопроект також дозволяє розлучення парам з малолітніми дітьми до 1 року у разі домашнього насильства, чого раніше не дозволяли суди.
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