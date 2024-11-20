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Рада підтримала законопроект, що забороняє примирення після домашнього насильства

12:40, 20 листопада 2024
Законопроект спрямований на боротьбу з домашнім насильством та насильством за ознакою статі.
Рада підтримала законопроект, що забороняє примирення після домашнього насильства
Фото: naglyad.org
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Верховна Рада України підтримала законопроект №10249, що спрямований на удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. За документ проголосували 285 народних депутатів.

Як зазначила народна депутатка Ірина Геращенко, основні цілі законопроекту включають:

  • посилення захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
  • створення нових механізмів запобігання насильству через освітні та профілактичні програми;
  • надання соціальних і психологічних послуг жертвам сексуального насильства для підтримки їх фізичного та психічного здоров’я;
  • організацію кол-центру для консультування з питань домашнього насильства;
  • заборону примирення подружжя у випадку домашнього насильства.

Законопроект також дозволяє розлучення парам з малолітніми дітьми до 1 року у разі домашнього насильства, чого раніше не дозволяли суди.

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Верховна Рада України домашнє насильство

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