Рада підтримала законопроект, що забороняє примирення після домашнього насильства

Законопроект спрямований на боротьбу з домашнім насильством та насильством за ознакою статі.

Фото: naglyad.org

Верховна Рада України підтримала законопроект №10249, що спрямований на удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. За документ проголосували 285 народних депутатів.

Як зазначила народна депутатка Ірина Геращенко, основні цілі законопроекту включають:

посилення захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

створення нових механізмів запобігання насильству через освітні та профілактичні програми;

надання соціальних і психологічних послуг жертвам сексуального насильства для підтримки їх фізичного та психічного здоров’я;

організацію кол-центру для консультування з питань домашнього насильства;

заборону примирення подружжя у випадку домашнього насильства.

Законопроект також дозволяє розлучення парам з малолітніми дітьми до 1 року у разі домашнього насильства, чого раніше не дозволяли суди.

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