Рада поддержала законопроект, запрещающий примирение после домашнего насилия

Законопроект направлен на борьбу с домашним насилием и насилием по признаку пола.

Фото: naglyad.org

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10249, направленный на совершенствование механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола. За документ проголосовали 285 народных депутатов.

Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, основные цели законопроекта включают:

усиление защиты лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола;

создание новых механизмов предотвращения насилия через образовательные и профилактические программы;

предоставление социальных и психологических услуг жертвам сексуального насилия для поддержания их физического и психического здоровья;

организацию колл-центра для консультирования по вопросам домашнего насилия;

запрет примирения супругов в случае домашнего насилия.

Законопроект также позволяет развод парам с малолетними детьми до 1 года в случае домашнего насилия, чего ранее не позволяли суды.

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