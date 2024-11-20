Рада поддержала законопроект, запрещающий примирение после домашнего насилия

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10249, направленный на совершенствование механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола. За документ проголосовали 285 народных депутатов.
Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, основные цели законопроекта включают:
Законопроект также позволяет развод парам с малолетними детьми до 1 года в случае домашнего насилия, чего ранее не позволяли суды.
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