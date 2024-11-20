В Украине более 1000 пар поженились через «Дію»

1 170 пар уже официально поженились через услугу «Брак онлайн» в «Дії».

Источник фото: Дія

В течение трех месяцев с момента запуска услуги «Брак онлайн» через приложение «Дія», 1 170 пар официально стали мужем и женой. Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, брак онлайн особенно важен во времена войны, поскольку позволяет быстро заключить брак для военных и пар, находящихся на расстоянии. Сервис стал не только революционным для Украины, но и получил признание на международном уровне, попав в список лучших изобретений мира по версии TIME.

«Брак в действии преодолевает расстояние, бумажную волокиту, бюрократию и экономит время на важное. Выбирайте скорость и инновационность - выбирайте Дію», - отметил Федоров, призывая украинцев пользоваться инновационным сервисом для быстрого и удобного оформления брака.

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