Рада приняла закон о развитии системы конфиденциальной связи

Документ определяет создание правовых основ функционирования Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети в условиях новейших технологий.

Фото: ukrmilitary.com

В среду, 20 ноября, депутаты Верховной Рады поддержали в целом законопроект 10273 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно функционирования Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети».

Голоса «за» отдали 278 нардепов.

Целью документа является функционирование Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети в условиях использования новейших технологий.

Предлагается:

- определить новый состав национальной системы конфиденциальной связи;

- определить критерии отбора юридического лица, имеющего право предоставлять услуги Национальной системы конфиденциальной связи;

- урегулировать изменения в структуре Национальной системы конфиденциальной связи с учетом новейших технологий и урегулировать вопросы межведомственного обмена информации с ограниченным доступом, кроме информации о государственной тайне;

- определить виды услуг, предоставляемых операторами Национальной системы конфиденциальной связи;

- определить список субъектов, которым будут предоставляться услуги Национальной системы конфиденциальной связи.

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