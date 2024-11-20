Рада прийняла закон щодо розвитку системи конфіденційного зв’язку

Документ визначає створення правових основ функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної електронної комунікаційної мережі в умовах використання новітніх технологій.

Фото: ukrmilitary.com

У середу, 20 листопада, депутати Верховної Ради підтримали в цілому законопроект 10273 «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної електронної комунікаційної мережі».

Голоси «за» віддали 278 нардепів.

Мета документу - функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної електронної комунікаційної мережі в умовах використання новітніх технологій.

Пропонується:

- визначити новий склад Національної системи конфіденційного зв’язку;

- визначити критерії відбору юридичної особи, яка має право надавати послуги Національної системи конфіденційного зв’язку;

- врегулювати зміни в структурі Національної системи конфіденційного зв’язку, з врахуванням новітніх технологій та врегулювати питання міжвідомчого обміну інформації з обмеженим доступом, крім інформації про державну таємницю;

- визначити види послуг, які надають оператори Національної системи конфіденційного зв’язку;

- визначити перелік суб’єктів, яким будуть надаватися послуги Національної системи конфіденційного зв’язку.

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