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Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні

12:13, 20 листопада 2024
США спостерігають за ядерною риторикою Росії, але не бачать загрози.
Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні
Джерело фото: BBC
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У Пентагоні заявили, що наразі не спостерігають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю проти України. Про це під час брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитує «Європейська правда».

Вона прокоментувала нещодавнє оновлення ядерної доктрини РФ, зазначивши, що США не були здивовані таким кроком, оскільки Росія вже протягом кількох тижнів сигналізувала про намір внести зміни до своєї політики. Сінгх також зазначила, що це частина «безвідповідальної риторики», яку США спостерігають протягом останніх двох років.

«Це те, про що вони сигналізували, що мають намір оновити протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми відверто спостерігали протягом останніх двох років», – сказала Сінгх.

Представниця Пентагону підкреслила, що США продовжать уважно слідкувати за російською ядерною риторикою, але наразі немає жодних підстав для зміни їхньої ядерної політики.

Нагадаємо, напередодні Путін затвердив оновлену ядерну доктрину.

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США росія війна Пентагон ядерна зброя

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