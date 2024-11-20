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Пентагон не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине

12:13, 20 ноября 2024
США наблюдают за ядерной риторикой России, но не видят угрозы.
Пентагон не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине
Источник фото: ВВС
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В Пентагоне заявили, что пока не наблюдают никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины. Об этом во время брифинга сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитирует «Европейская правда».

Она прокомментировала недавнее обновление ядерной доктрины РФ, отметив, что США не были удивлены таким шагом, поскольку Россия уже в течение нескольких недель сигнализировала о намерении внести изменения в свою политику. Сингх также отметила, что это часть «безответственной риторики», которую США наблюдают в течение последних двух лет.

«Это то, о чем они сигнализировали, что намерены обновить в течение последних нескольких недель. Это та самая безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую мы откровенно наблюдали в течение последних двух лет», - сказала Сингх.

Представительница Пентагона подчеркнула, что США продолжат внимательно следить за российской ядерной риторикой, но пока нет никаких оснований для изменения их ядерной политики.

Напомним, накануне Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.

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США россия война Пентагон ядерное оружие

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