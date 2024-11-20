Посольства Италии и Греции приостановили работу в Киеве из-за угрозы безопасности

Вслед за США и Испанией посольства Италии и Греции в Киеве тоже 20 ноября закрываются из-за угрозы массированного удара.

Посольства Италии и Греции приостановили работу до конца дня из-за возможной «угрозы безопасности».

«Посольство США разместило на своем сайте информацию о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября.

В качестве меры предосторожности, Посольство в Киеве сегодня будет закрыто для посетителей», - отмечается на сайте посольства Италии в Украине.

В свою очередь, посольство Греции в Украине заявило, что «по соображениям безопасности, останется сегодня закрытым для общественности».

Напомним, ранее посольства Испании и США приостановили работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки России.

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