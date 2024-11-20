Главное — безопасность: в Киеве установят главную елку, если разрешат военные

Решение по елке принимается с учетом текущей ситуации.

Фото: 24tv.ua

Решение об установке в Киеве главной елки страны будет принято после консультации с военными и Советом обороны столицы. Ее собирались установить 6 декабря. Об этом сообщил директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк в эфире Киев FM.

«Вопрос безопасности – главный. Решение по елке принимается с учетом текущей ситуации, поэтому это произойдет ближе к концу ноября», – отметил он.

По его словам, затраты на монтаж и украшение елки возьмут на себя компании-меценаты.

Как сообщалось, в Киеве не планируют рождественско-новогодних массовых мероприятий на открытых локациях.

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