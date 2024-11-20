Головне — безпека: у Києві встановлять головну ялинку, якщо дозволять військові

Рішення щодо ялинки ухвалюється з урахуванням поточної ситуації.

Фото: 24tv.ua

Рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни ухвалять після консультації з військовими та Радою оборони столиці. Її збиралися встановити 6 грудня. Про це повідомив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк в етері Київ FM.

«Питання безпеки — головне. Рішення щодо ялинки ухвалюється з урахуванням поточної ситуації, тому це станеться ближче до кінця листопада», – зазначив він.

За його словами, витрати на монтаж та оздоблення ялинки візьмуть на себе компанії-меценати.

Як повідомлялося, у Києві не планують різдвяно-новорічних масових заходів на відкритих локаціях.

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