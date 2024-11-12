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Сніжно-біла з блакитними гірляндами — коли у Києві встановлять встановлять головну ялинку країни

09:38, 12 листопада 2024
Традиційно ялинку встановлять на Софійській площі.
Сніжно-біла з блакитними гірляндами — коли у Києві встановлять встановлять головну ялинку країни
Ялинка незламності 2023 на Софійській площі, фото — КМДА
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У Києві головну ялинку країни встановлять 6 грудня. Про це розповів президент компанії Folk Ukraine, яка займається організацією свята, Ігор Добруцький у коментарі «Інформатору».

Традиційно ялинку встановлять на Софійській площі. Вона буде сніжно-білою із блакитними гірляндами.

Символ свята матиме висоту 12-15 метрів, а своїми кольорами символізуватиме «біле полотно, життя з чистого листа» та «блакитне чисте небо над країною».

Спершу організатори хотіли, щоб по білому полотні діти з різних шкіл писали б нову історію України. Також планувалося, що ялинка повинна мати власний номер телефону та інтернет-адресу, щоб українці могли надсилати побажання одне одному. Привітання б транслювали на фотозоні біля дерева.

Проте, як розповів Добруцький, від цих ідей довелось відмовитись, оскільки поки у Київській міській адміністрації узгоджували питання та готували всі дозволи, минуло стільки часу, що вже ніколи втілювати задуми.

«Хотіли ми багато, але через затягування із погодженнями деякі елементи фізично вже не встигнемо. Отже, варіанти «А» та «В» відпали, вже лишився тільки «С», - зазначив президент компанії-організатора.

Як повідомлялося, у Києві не планують різдвяно-новорічних масових заходів на відкритих локаціях.

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