Дональд Трамп обрав Майка Волтца радником із нацбезпеки

Ця посада не потребує затвердження Сенатом, тому Волц безпосередньо відповідатиме за інформування Трампа.

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Обраний президент США Дональд Трамп визначається з потенційними кандидатами на роботу в президентську адміністрації.

Так, він обрав республіканця Майка Волтца радником з національної безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Ця посада не потребує затвердження Сенатом, тому Волтц безпосередньо відповідатиме за інформування Трампа з питань національної безпеки та координуватиме дії між урядовими агентствами.

За даними агентства, Волтц відомий як активний критик Китаю, що послідовно підтримує Трампа.

Серед іншого він поділяє позицію Трампа з питань міграції та підтримки України.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп не запросить до нової адміністрації республіканців Майка Помпео і Ніккі Гейлі.

Також стали відомі імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа.

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