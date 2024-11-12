Дональд Трамп избрал Майка Уолтца советником по нацбезопасности

Эта должность не нуждается в утверждении Сенатом, поэтому Волц будет непосредственно отвечать за информирование Трампа.

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Избранный президент США Дональд Трамп определяется с потенциальными кандидатами на работу в президентскую администрацию.

Так, он избрал республиканца Майка Уолца советником по национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Эта должность не требует утверждения Сенатом, поэтому Уолц будет непосредственно отвечать за информирование Трампа по вопросам национальной безопасности и координировать действия между правительственными агентствами.

По данным агентства, Уолц известен как активный критик Китая, последовательно поддерживающий Трампа.

Среди прочего он разделяет позицию Трампа по миграции и поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не пригласит в новую администрацию республиканцев Майка Помпео и Никки Гейли.

Также стали известны имена кандидатов на самые высокие посты в администрации Трампа.

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