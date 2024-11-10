Дональд Трамп не запросить до нової адміністрації республіканців Майка Помпео і Ніккі Гейлі

Майк Помпео та Ніккі Гейлі, які виступали за військову допомогу для України, не ввійдуть до адміністрації Трампа.

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Переможець виборів президента США Дональд Трамп не запрошуватиме колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Трамп заявив, що не буде пропонувати Гейлі та Помпео посади в його майбутній адміністрації.

«Я не запрошуватиму колишнього посла Гейлі або колишнього держсекретаря Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується», – зазначив Трамп.

Однак майбутній президент зазначив, що цінує свою минулу роботу разом з Помпео та Гейлі.

«Я дуже ціную нашу попередню співпрацю і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні», – додав Трамп.

І Гейлі, і Помпео виступали за підтримку України з боку США.

Зараз Дональд Трамп зустрічається з потенційними кандидатами на роботу в президентську адміністрації.

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