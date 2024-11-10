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На Вінниччині водій за 10 тисяч гривень хотів «відкупитися» за п’яну їзду

11:57, 10 листопада 2024
Чоловік запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень за не складання на нього адмінматеріалів.
На Вінниччині водій за 10 тисяч гривень хотів «відкупитися» за п’яну їзду
Фото: vn.npu.gov.ua
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На Вінниччині нетверезий водій намагався відкупитися від поліцейських. Слідчі задокументували пропозицію хабаря. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, у місті Гнівань патрульні зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 21-річного жителя селища Тиврів, за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Від освідування чоловік відмовився.

Під час документування правопорушення чоловік запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень за не складання на нього адмінматеріалів.

Стосовно водія поліцейські склали протокол за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідством розслідується провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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