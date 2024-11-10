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В Винницкой области водитель за 10 тысяч гривен хотел «откупиться» за пьяную езду

11:57, 10 ноября 2024
Мужчина предложил работникам полиции неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен за не сложение на него админматериалов.
В Винницкой области водитель за 10 тысяч гривен хотел «откупиться» за пьяную езду
Фото: vn.npu.gov.ua
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В Винницкой области нетрезвый водитель пытался откупиться от полицейских. Следователи задокументировали предложение взятки. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в городе Гнивань патрульные остановили автомобиль ВАЗ под управлением 21-летнего жителя поселка Тывров за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения правоохранители обнаружили у кормчего признаки алкогольного опьянения. От признание мужчина отказался.

Во время документирования правонарушения мужчина предложил работникам полиции неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен за не сложение на него админматериалов.

Относительно водителя полицейские составили протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу следствием расследуется производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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