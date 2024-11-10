Гражданские смогут применять задекларированное оружие для отпора агрессии против Украины — Кабмин

Правительство уточнило процедуру применения огнестрельного оружия гражданскими лицами во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

Фото: weukraine.tv

Кабинет министров уточнил процедуру применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время их участия в отпоре вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Принятое постановление с учетом требований Закона Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» вносит изменения в пункт 4 Порядка применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации и/или других государств против Украины в период военного действия состояния.

В частности, обновленный Порядок предусматривает право гражданских лиц на применение огнестрельного оружия, задекларированного в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины».

Как известно, в августе 2024 года Верховная Рада внесла изменения в вышеупомянутый закон и упорядочила правила обращения гражданских лиц с оружием, а также предоставила право задекларировать все имеющееся оружие и боеприпасы к нему.

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